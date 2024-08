En una semana de gloria para Colo Colo, tras asegurar su paso a cuartos de final de la Copa Libertadores, la situación de Carlos Palacios causó revuelo al ser rechazada una oferta de Boca Juniors. Ante la supuesta molestia del jugador, quien eliminó todas las fotos de su Instagram, los hinchas especularon al respecto. Sin embargo, Palacios salió a desmentir los rumores con un tono desafiante, pidiendo enfocarse en el éxito deportivo del equipo y exigiendo hablar con la verdad, no con especulaciones.

Desde Argentina informaron el jueves que el ‘Xeneize’ presentó una última oferta por el futbolista, la cual, fue rechazada por los albos.

Aquella respuesta habría desencadenado una presunta molestia del exjugador de Unión Española, que borró todas las fotos de su cuenta de Instagram, un actuar que los hinchas de Colo Colo relacionaron con lo antes descrito.

Por lo mismo, el propio Carlos Palacios salió a responder en sus redes sociales y apagó todo tipo de controversia al respecto.

“Siempre he borrado fotos, siempre he archivado fotos y videos. Ahora tanta importancia que le dan, ¿por qué no le daban la importancia antes? Déjense de mentirle a la gente y de inventar tantas estupideces”, reclamó.

En ese sentido, el futbolista del Cacique pidió que “hablen de que estamos haciendo las cosas bien, por algo estamos en 4tos (de Copa Libertadores)”

Finalmente, Carlos Palacios enterró los rumores con un desafiante mensaje: “Si van a hablar algo, háblenlo con verdades, no con “especulaciones o mentiras””.