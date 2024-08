En Colombia evitaron dramatizar por la derrota de Junior de Barranquilla por 1-0 ante Colo Colo, en Santiago, en el cruce de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2024.

A la hora de analizar el traspié del ‘Tiburón’ en el Estadio Monumental, los comentaristas ‘cafeteros’ ningunearon la victoria del elenco que dirige Jorge Almirón y mostraron su confianza en que Junior dará vuelta la llave en la revancha.

“Queda la sensación de que en el trámite del partido nunca fue superior Colo Colo a Junior, a pesar de tener mayor tenencia de la pelota”, expresó en Caracol Deportes el periodista Giovanni Cárdenas.

“El resultado no obedece al trámite del juego, porque nunca se vio superior el equipo de Colo Colo a Junior. El error lo marca un filtro que hizo Palacios y llegó el gol del cuadro de Colo Colo para desestabilizar un poquito eso que veíamos como empate”, añadió.

Para la vuelta del martes 20 de agosto en el Metropolitano, Cárdenas apuntó que “creo que es remontable acá en Barranquilla. Todo depende del plan de juego. Colo Colo sin Vidal es una cosa y hay que ver cómo lo plantean acá”.

En tanto, el comunicador Andrés Marroco indicó en ESPN F90 de Colombia que los de Arturo Reyes tenían “que haber ganado porque le dieron papaya para hacerlo, y uno cuando le dan esa papaya en Copa Libertadores y de visitante la tiene que aprovechar”.

“El partido (de ida) fue espantoso, partido tan flojo, no me gustó Colo Colo ni Junior. Colo Colo demostró por qué le fue tan mal en la primera ronda. Y Junior hizo un partido destemplado de todo punto de vista”, agregó.

De cara a la revancha, el comentarista no tuvo doble lectura. “Junior en Barranquilla jugando normalmente pasa por encima de Colo Colo para mí, y el resultado no es malo, es uno cero, no es malo”, dijo.