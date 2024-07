Una teleserie que ha mantenido en vilo al fútbol chileno es la ‘supuesta’ llegada de Mauricio Isla a Colo Colo, una que lentamente parece haber sido truncada tras las fuertes declaraciones y ‘cruces’ de palabras entre el presidente del ‘Cacique’, Aníbal Mosa y el propio jugador.

Resulta que tras el caótico partido de Colo Colo ante Unión Española, el mandamás ‘albo’ disparó en contra de Isla, asegurando que el ‘Huaso’ había rechazado 3 propuestas para ser el nuevo referente y jugador del ‘Cacique’.

No obstante, pasaron solo segundos para que Isla tomara la palabra y en su cuenta oficial de Instagram ‘golpeara la mesa’ y arremetiera tras los dichos de Mosa y revelara que el directamente se ‘bajó el suelo’ en las tres propuestas para ser nuevo elemento del cuadro ‘popular’.

Cruce de palabras que llegan de rebote al actual DT del ‘Cacique’, Jorge Almirón, quien en un plano mucho más calmado que los dos personajes mencionados, ‘descartó’ que la llegada de Mauricio Isla este totalmente por el suelo y aseguró que “aún no veo cerrado” el posible arribo del seleccionado chileno.

“No escuché lo que dijo el presidente”

En sus primeras reacciones, Almirón habló con los medios y partió detallando que “imagina que termina el partido y que estamos con la cabeza analizando un montón de cosas que pasaron en el juego, hablando con el cuerpo médico para ver cómo están todos. Así que no escuché ni estaba al tanto de lo que dijo el presidente”.

“Lo que sabía antes del partido es que seguían negociando y que estaban las ofertas vigentes. No sé cuál es la respuesta de parte del jugador. Es parte de las negociaciones. Si se da… Yo creo que puede llegar a darse, no creo que se cierre”, deslizó.

Fue ahí donde no descartó la llegada de Mauricio Isla a Macul al comentar que “llega un momento en que si no hay nada concreto, hay que darle un cierre a esto. Pero yo lo que sé es que se está negociando o que por lo menos las dos partes están interesadas”.

“Es algo de la negociación, no me puedo meter en lo que quiere el jugador ni en lo que puede llegar a alcanzar el club. Pero yo creo que son momentos de negociaciones, no veo cerrado lo de Mauricio Isla. Esperemos tener noticias en estos días”, finalizó.