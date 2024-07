Colo Colo tuvo un accidentado duelo ante Unión Española, en el que se impuso 2-1 en el estadio Monumental pero sufrió dos expulsiones y lamentó la lesión de Arturo Vidal.

El ‘Rey’, quien fue titular ante los hispanos este domingo, fue reemplazado a los 78 minutos por Lucas Soto y abandonó la cancha con evidentes síntomas de dolor.

Cuando salió del terreno de juego, Vidal se tendió en el piso para recibir atención médica y se le escuchó decir “sentí como si me hubieran tirado una piedra, nunca me había pasado”.

Trascartón, el volante se sentó en la banca y se aplicó hielo en la pierna izquierda.

Finalizado el partido, el propio Arturo Vidal dio algunas luces de lo que puede ser su lesión.

“Fue un dolor en el gemelo, algo raro que nunca había sentido. El martes veremos qué pasa. Sentí algo que no había sentido nunca, pero me recupero rápido, no hay problema. Es algo muscular”, sostuvo el volante de Colo Colo.

Vale mencionar que los próximos desafíos del ‘Cacique’ en el Campeonato Nacional son ante O’Higgins, Huachipato y La U, partidos para los que Vidal espera estar recuperado antes de enfrentar a Junior por Copa Libertadores (el martes 13 de agosto).