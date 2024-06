Arturo Vidal fue uno de los protagonistas que tuvo el último duelo de Colo Colo ante O’Higgins, duelo válido por los cuartos de final ida de la Copa Chile en donde igualaron 2 a 2 ante el ‘Capo de Provincia’.

El ‘King’ se fue expulsado del partido a los 89′ tras una dudosa falta sobre un elemento del cuadro ‘Celeste’, lo que generó la rápida molestia del volante nacional que no podrá disputar la vuelta en una reñida llave que se disputará en Rancagua.

Tras el partido, utilizó los micrófonos para enviar dardos y recados al fútbol nacional tras su expulsión que complica al ‘Cacique’ en el certamen criollo.

En sus primeras palabras, Arturo Vidal detalló que “en Chile se llora mucho”.

“La expulsión me molesta mucho. Creo que acá los futbolistas en Chile tienen que mejorar eso de estar llorando todo el rato, por eso después cuando salimos a jugar afuera nos pasan la cuenta y no nos podemos enfrentar a los demás, porque en Chile se llora mucho”, indicó.

Fue ahí donde reveló que charló con el árbitro del partido y abogó por su nula intención en la falta sobre Antonio Díaz.

Con relación a esto, Arturo Vidal sentenció que “le dije (al árbitro) que no le hice nada no lo pisé con maldad. Claramente lo pasé a llevar en la punta, pero no es por una tarjeta amarilla. Seguramente él no había cobrado, cobró el cuarto (juez)”.

“Me dijeron que el cuarto escuchó el grito del jugador y eso fue la expulsión. Pero ojalá se pueda remediar y poder jugar el próximo partido”, añadió.

Por último, agregó que “vi la jugada y fue una jugada como pasó en todo el partido, sino tendrían que haberse ido todos expulsados”.

Revisa la expulsión de Arturo Vidal