Maximiliano Falcón, el uruguayo defensor de Colo Colo dejó más que la piel en el encuentro de este miércoles por Copa Libertadores ante Cerro Porteño, donde los albos se clasificaron a octavos de final de la competencia continental.

El ‘Peluca’ fue una de las figuras de la jornada, mostrando su habitual despliegue físico e ímpetu futbolístico. Desempeño que solo pudo ser detenido con una fuerte y descalificadora patada por parte de su colega de labores, el defensor paraguayo Alan Benítez.

Patadón criminal que un principio fue sancionado solamente con tarjeta amarilla por el árbitro colombiano, Wilmar Roldán. Tras una rápida revisión en el VAR, el juez reculó y mandó a las duchas a un resignado Benítez.

Tras el encuentro y en medio de las celebraciones del ‘Cacique’, Maxi Falcón se refirió a la dura entrada de la que fue víctima, asegurando que sintió susto.

“Me duele mucho la rodilla, porque en la jugada se ve, creo que me arrastra el pie. Empecé a gritar porque me asusté por los (ligamentos) cruzados, me dolió mucho”, aseguró el defensor albo en conversación con ESPN.

Falcón agregó que el doctor le hizo los exámenes iniciales y que, al moverle la rodilla, esta “aparentemente, está firme”, comentó. “Debe ser un esguince grado dos o tres, pero ahora tendremos el último partido y luego un receso de dos semanas”.

Junto con lo anterior, el ‘Peluca’ reveló que el susto lo llevó a conversar directamente con César Fuentes, mediocampista de Colo Colo quien en marzo sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla.

“No llego el domingo, porque me duele mucho, no puedo mover la pierna, pero puedo caminar. Hablé con César (Fuentes), donde le pasó lo de los cruzados, me dijo que él no podía caminar, me asusté en serio. Haremos una resonancia para ver qué tal”, adelantó Maxi Falcón.

Revisa el criminal patadón de Benítez a Falcón: