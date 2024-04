Arturo Vidal, volante de Colo Colo, se desahogó luego del empate sin goles ante Alianza Lima por la tercera fecha de la Copa Libertadores.

Pese a tener el dominio del balón y el juego, los albos jamás pudieron desenredar el defensivo planteamiento del conjunto peruano y debieron conformarse con la paridad.

Algo que no le gustó al ‘King’ quien, luego del partido, despreció al cuadro blanquiazul por su reforzado esquema.

“En todo momento buscamos el gol y ellos hicieron su trabajo de meterse atrás y esperar alguna equivocación nuestra. Nunca fueron rival para nosotros”, afirmó el volante albo.

Las fuertes declaraciones de Arturo Vidal llegaron a oídos de los jugadores de Alianza Lima, quienes optaron por no darle importancia al descargo del ‘King’.

“Yo no hablo de las cosas que no escucho, así que no podría responder. Primero tendría que escuchar para saber exactamente qué ha dicho. No respondería esa pregunta hasta que lo escuche”, dijo el portero Ángelo Campos a AS.

Tono similar tuvo el defensa Renzo Garcés: “Yo no puedo opinar de lo que digan los demás, yo opino de lo que se hable de mí. Ellos tuvieron ocasiones, nosotros tuvimos una clara al último y pudimos haberlo ganado. Pero bueno, así es el fútbol”.

Vale mencionar que Colo Colo y Alianza Lima volverán a enfrentarse el miércoles 15 de mayo, esta vez en la capital peruana.