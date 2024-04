Tuvo su chance y no la aprovechó. El futbolista Damián Pizarro fue titular en Colo Colo ante Ñublense, pero su bajo nivel acabó desesperando a los fanáticos ‘albos’.

Del delantero que explotara hace una temporada en el primer equipo del ‘Cacique’ poco se vio en el estadio Nelson Oyarzún. Y los hinchas se hicieron sentir en Redes Sociales.

En Chillán, Pizarro lució poco fino y errático. Falló en controlar balones y también en ceder pases a sus compañeros.

Un mal partido que sus propios fanáticos no perdonaron. Incluso lo acusaron de jugar desganado, básicamente por su rol de secundario en el equipo.

“Menos mal vendimos a Damián Pizarro”, “Damián Pizarro las decide todas mal”, “Damián Pizarro, inaceptable que se mantenga en la cancha”, “Damián Pizarro no puede ser titular, si ese cabro está en otra, se cuida, no mete, está en otra” y “Damián Pizarro en vez de progresar es cada vez más ineficiente e insignificante. Dudoso éxito en Italia!”, fueron algunos de los comentarios.

Yo no sé por qué Damián Pizarro se quedó seis meses acá, le pone cero empeño

Damián Pizarro carece de todas las condiciones técnicas para ser considerado un futbolista profesional. No sabe pararla, no sabe encarar, se enreda siempre, juega con la cabeza gacha, torpe, solamente salva la potencia que muestra. Pero eso no basta, ni siquiera para nivel local.

— Christian Winklmeier R. (@Winklmeier) April 6, 2024