Los ánimos en Blanco y Negro se caldearon a finales de enero, específicamente por el negocio que dejaría al delantero Damián Pizarro en el Udinese de Italia, su primera experiencia en el exterior.

Aníbal Mosa las emprendió contra Alfredo Stöhwing, presidente de la concesionaria de Colo Colo, debido a la pronta salida del joven ariete a Europa y por un monto que consideró pobre. Se hablaba de 3.8 millones de dólares por el 70% del pase.

“Nos compraron y nos hicieron un plan de pago como quien compra un refrigerador en una multitienda. Se queda hasta junio, pero no estoy de acuerdo con la venta dadas las condiciones, el valor y el crecimiento en el que está Damián… Creo que lo regalamos”, dijo el empresario puertomontino en su oportunidad.

Desde Italia, sin embargo, se conocieron en las últimas horas novedades en cuanto a la negociación entre el elenco de Friuli y el ‘Cacique’ por la carta del seleccionado chileno, de 18 años.

El periodista italiano Nicolò Schira sorprendió en su cuenta de X al destapar el verdadero monto que canceló Udinese por Pizarro. Habló de 6.5 millones de euros (7 millones de dólares) por el 70% del pase.

El ariete que viene de defender a La Roja Sub 23 en el Preolímpico de Venezuela recién se sumará en junio del presente año al cuadro donde brillaron Alexis Sánchez y Mauricio Isla.

Pizarro, que firmó por cuatro temporadas con Udinese, tendrá como próximo desafío la Supercopa con Colo Colo, en cruce ante Huachipato jugarse el domingo 11 de febrero (19:00 horas) en el Estadio Nacional.

🔜✍️ Damian #Pizarro (born in 2005) to #Udinese from #ColoColo for €6,5M. Ready a long term contract from July 2024. #transfers https://t.co/QWGwTIkFW6

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 9, 2024