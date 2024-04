Sin exenta de momentos complicados, la victoria de Colo Colo ante Everton se selló con un claro 4-1, en la que Maximiliano Falcón otra vez fue tema.

Cabe recordar que el ‘Peluca’ fue expulsado en un momento clave del compromiso, justo cuando el ‘Cacique’ se encontraba con un hombre más que su rival, que minutos antes sufrió la baja de Ignacio González por tarjeta roja.

Ante esto y en diálogo con la prensa, el DT de Colo Colo, Jorge Almirón, opinó que en la sanción a Falcón “se pudo haber evitado la tarjeta, me parece que fue exagerada porque era una falta a favor, fue en contra de él.

Por otra parte, al ser consultado por las constantes situaciones similares del futbolista uruguayo, el estratega empatizó relacionándolo con su propia experiencia.

“Yo era un jugador bastante fuerte y entiendo que pasa a veces, que es temperamental. Hay que medir eso para no perjudicar al equipo, pero no pasa nada. Prefiero hablarlo con él tranquilo. Cuando cometemos esos errores, uno se da cuenta enseguida”, dijo.

A su vez, Jorge Almirón añadió que hablará con Maximiliano Falcón sobre las expulsiones.

“Son cosas muy personales. Cuando uno pasa por eso se siente mal, porque siente que perjudica al equipo, pero las cosas se hablan en privado y en persona. Somos un equipo y ventilar lo que pasa no me parece sano. A mí no me gustaría que hablaran de mí en la prensa”, puntualizó.