Alfredo Stöhwing, presidente de Blanco y Negro, arremetió contra Aníbal Mosa, máximo accionista del club, luego de la renuncia que sacudió a la directiva de Colo Colo en los últimos días.

Eduardo Loyola, uno de los directores del denominado “Bloque Mosa”, puso su cargo a disposición obligando a nuevas elecciones para definir a la testera del ‘Cacique’.

Se trata de un mecanismo que ya parece una constante, ya que cada vez que un bando quiere inclinar la concesionaria a su favor, termina un miembro anunciando su salida.

En la previa del duelo ante Everton por el Campeonato Nacional, se le consultó a Stöhwing por el escenario actual de la dirigencia de Colo Colo y el mandamás albo no tuvo filtros.

“Cualquier persona tiene el derecho de aspirar a la presidencia y la validez, pero a mí me parece que Aníbal no tiene el apoyo histórico para hacerlo. Claramente Mosa no está en condiciones de gobernar el club”, dijo el presidente de Blanco y Negro.

“Eduardo Loyola era un director de Aníbal Mosa, que se presta para renunciar y continuar el show que hacen todos los años, pensando solamente en cuestiones personales. Tiene una sed de poder absolutamente insaciable, aunque sea perjudicando al club”, complementó el mandamás, criticando duramente al otrora presidente de ByN.

Luego, Alfredo Stöhwing remarcó que “yo llegué a Colo Colo motivado por la crisis en que estaba el club producto de la administración de Aníbal Mosa”.

“Todavía estamos pagando sin poder contratar y hacer todas las cosas que quisiéramos hacer, por las pérdidas irracionales que tuvimos en su período. Además nos llevó a estar a un gol de la Primera B, de manera que cada persona debería tener autocrítica”, concluyó el mandamás de los albos.