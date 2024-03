Damián Pizarro ha irrumpido con fuerza en Colo Colo, luego de sus primeros pasos hace algunas temporadas y convertirse en pieza importante en la era de Gustavo Quinteros con la salida de Juan Martín Lucero hace algunos años.

Con la partida del DT que se marchó a Vélez y la llegada de Jorge Almirón al plantel, ha perdido espacio en la oncena titular del estratega trasandino, además de tener en consideración que ya pertenece al Udinese, elenco que compró una parte de su pase y que lo espera con los brazos abiertos en junio.

No obstante y pese a perder la titularidad, Damián Pizarro se las ha arreglado para aparecer en el TOP 4 de los delanteros Sub-21 más prometedores del mundo.

En un estudio realizado por CIES Football Observatory (Centro Internacional de Estudios Deportivos en español), el chileno solo aparece detrás de Endrick (vendido del Palmeiras al Real Madrid), Vitor Roque (Barcelona) y Evan Ferguson (Brighton).

Un excelente ranking para un jugador que en unos meses más partirá a su experiencia fuera del país y que dará sus primeros pasos junto a Udinese, elenco que confió en él y selló su llegada hace algunos meses.

Most promising* prospects, U2⃣1⃣ centre forwards 🌐

1⃣ #EndrickFelipe 🇧🇷

2⃣ #VitorRoque 🇧🇷

3⃣ #EvanFerguson 🇮🇪

* Last 365 days' minutes & match level relative to same age & position players

More ⚽️ stats 👉 https://t.co/P0Ohpx4Mt7 pic.twitter.com/jWNOzhfFO2

— CIES Football Obs (@CIES_Football) March 12, 2024