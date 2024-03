Arturo Vidal ha sido el blanco de las críticas y burlas tras la histórica derrota de Colo Colo ante Universidad de Chile en el Superclásico N°195, donde la U logró vencer al ‘Cacique’ tras 23 años de derrotas y empates en el recinto ‘albo’.

Tras la caída, los hinchas -tanto de la U como de Colo Colo- han arremetido contra el ‘Rey’, tildándolo de “mufa” luego de llegar al ‘Cacique’ prometiendo cosas grandes que hasta ahora no se han dado.

No obstante, hace algunas horas apareció un feroz respaldo y defensa a Vidal de parte de su Preparador Físico, Juan Ramírez, quien arremetió con todo contra los detractores del ‘King’.

La defensa del PF a Arturo Vidal

En una publicación en su cuenta de Instagram, el PF expresó que “hoy es el mejor día para subir esta foto, como cuando subía fotos en Munich, Barcelona o Milán, el orgullo que se siente ser parte de la historia de un deportista reconocido y respetado en el mundo entero, sí en el mundo entero incluso en lugares donde no saben que es Chile”.

Posteriormente aseguró que “Chile, lugar donde un pseudo escritor mediocre de 4 miserables libros, que con micrófono en mano habla de fútbol con total libertad haciendo pensar a la gente que sabe algo de la actividad”.

“Chile lugar donde ex futbolistas hablan de ética y cuando jugaban era lo que menos tenían. Chile lugar donde ex entrenadores hablan frente a una cámara, explicando el fútbol y se olvidan del porqué están en un canal de televisión y no dirigiendo”, indicó.

Fue ahí donde apuntó sus dardos contra los aficionados detractores al recalcar que “Chile lugar donde los hinchas olvidan de que al final es fútbol y no es la vida, Chile lugar del que hace algunos años se veía tu bandera recibiendo copas en las mejores ligas del fútbol”.

Revisa la publicación y la defensa de Juan Ramírez a Arturo Vidal