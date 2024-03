El volante y referente de Colo Colo, Arturo Vidal, dio la cara tras la derrota ante la U en el Superclásico y, si bien admitió estar triste, avisó que la Copa Libertadores es “más importante”.

“Queríamos ganar, pero no se pudo. A levantar la cabeza porque se viene el miércoles el partido más importante del año”, afirmó.

El ‘Rey’, además, felicitó a la U por su victoria, pero detalló que “ellos aprovecharon un autogol y no sé si llegaron más. Sabemos que no podemos regalar nada, el rival lo aprovecha”. Además, avisó que “si no sales campeón, al final (ganar el clásico) no sirve de nada”.

“Estamos tristes, todos queríamos ganar este parrido. Es un clásico y nos daba confianza para el miércoles. No se pudo, hay que mirar el partido de nuevo, analizarlo, e intentar de no cometer errores con los paraguayos”, complementó.

En otro tema, Arturo Vidal también dedicó palabras de agradecimiento a Jorge Almirón, entrenador del ‘Cacique’. “Estoy contento porque el profe también me dio mucho confianza”, acotó.

“El profe me aguantó. Entrené creo que un puro día antes del partido y me dio la confianza para estar todo el partido”, agregó.

Finalmente, de cara al cotejo con Sportivo Trinidense, Vidal remarcó que “ojalá que el miércoles pueda sentirme al cien por ciento y avanzar al a Libertadores, que a eso vine, a ganar la Copa, es más importante”.