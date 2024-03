Arturo Vidal sigue dando que hablar fuera de la cancha y tras ser parte del compromiso en que Colo Colo cayó ante Universidad de Chile -tras 23 años- en el Estadio Monumental, les salió a responder a quienes lo tratan de ‘mufa’ por el fin de la negativa racha azul.

Fiel a su estilo, otra vez el ‘King’ se pronunció al respecto en sus redes sociales y con un desafiante mensaje, publicó una imagen donde su extenso palmarés habla por si solo.

No obstante, Arturo Vidal decidió no pasar por alto los coomentarios en su contra y escribir, en clara señal, hacia sus críticos: “¿Mufa, yo? Y me faltan las dos con Chile y todas las que gané con Colo Colo”.

La ilustración, por su parte, muestra cada uno de los 23 títulos que el experimentado jugador ha conseguido a lo largo de su carrera, como los siete con la Juventus (cuatro en Serie A, dos Supercopas y una Copa Italia) y los seis con el Bayern Munich (tres Bundesliga, dos Supercopas de Alemania y una DFB Pokal).