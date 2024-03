Preocupación se ha instalado en Colo Colo por la situación de Arturo Vidal, quien tras salir con molestias físicas del duelo de ida ante Godoy Cruz en Copa Libertadores, sigue presentando impedimentos para jugar en su mejor condición.

Con su próximo desafío a la vista este miércoles, donde el Cacique se medirá en la Copa Libertadores ante Sportivo Trinidense, el conjunto de Macul deberá completar la nómina sin su experimentado volante.

De acuerdo con Pablo Ramos de ESPN, el ‘King’ se quedará en Chile con el objetivo de priorizar su recuperación y llegar a punto para el Superclásico ante La U, a jugarse el domingo 10 de marzo a las 18:00 horas en el Estadio Monumental.

Cabe recordar que tras el duelo ante Huachipato, el DT albo Jorge Almirón aseguró que “si Arturo no llega al 100, para no seguir prolongando la lesión, el domingo de seguro estará (…) El clásico no se lo perderá por nada, así que si no es el miércoles, el domingo“.