Pese a la igualdad sin goles frente a Godoy Cruz, que le valió a Colo Colo la clasificación a la última fase clasificatoria de Copa Libertadores, hubo un grado de preocupación en los festejos de los hinchas del ‘Cacique’, luego de que Arturo Vidal sólo pudo disputar el primer tiempo del partido por lesión.

En ese sentido, fue el propio ‘King’ quien le entregó tranquilidad a los aficionados albos al dar detalles de su molestia física tras finalizar el encuentro.

“Me sentí un poquito apretado, fue el mismo dolor del otro día, pero traté de hacer lo que más pude. Por lo menos, jugué 45 minutos para ayudar al equipo y se logró el objetivo que es lo más importante y lo que el grupo quería”, sostuvo el crack de la Selección Chilena.

En la misma línea, el entrenador del conjunto de Macul, el argentino Jorge Almirón, también hizo un llamado a la calma y explicó, en conferencia de prensa, por qué decidió sustituir a Vidal en el entretiempo.

“Cualquier otro jugador no hubiese jugado, pero como es él, jugó y se recuperó. Pero el entrenamiento casi no lo hizo, llegó bastante forzado. Aguantó medio tiempo y por suerte no se agravó la lesión”, recalcó el DT trasandino.

Respecto del tiempo de recuperación y la gravedad de la lesión, el técnico explicó: “Simplemente, es una contractura. Supo que no podía más y pidió el cambio, pero no es una lesión grave, es una contractura fuerte, que con el correr de los días se irá recuperando. No sé si para el domingo va a estar, pero no es una lesión grave“.

Cabe consignar que, este domingo, Colo Colo se medirá ante el actual campeón Huachipato en el Estadio Monumental por el Campeonato Nacional 2024.