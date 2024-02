Mendoza está viviendo un verdadero caos y todo provocado por algunos hinchas de Colo Colo, quienes se han tomado por asalto la ciudad trasandina y han generado disturbios y protagonizado golpizas contra algunos trasandinos y medios de comunicación.

En las últimas horas, se han registrado peleas con hinchas de otros equipos en Argentina, riña entre aficionados entra la propia barra y el lamentable caso de una pequeña que fue agredida sexualmente.

Acciones que hablan de un salvajismo tremendo y que tiene en pie de guerra al fútbol argentino tras la forma de comportarse de algunos hinchas ‘albos’.

El periodista que estalló tras el caos

Quien alzó la voz y criticó duramente lo sucedido fue el polémico periodista trasandino, Pablo Carrozza, quien utilizó su cuenta de X (anterior Twitter), para arremeter contra los hinchas de Colo Colo y hacer un llamado a las barras de Argentina.

En sus primeras palabras, Carrozza detalló que “el gobierno de Mendoza le entregó la ciudad a un grupo de chilenos que vino a nuestro país a cometer todo tipo de delitos”.

“Violaron a una piba, golpearon a periodistas, dejaron inconsciente a un flaco, saquearon comercios y provocaron destrozos. Colo Colo, me das mucho asco”, lanzó.

El llamado a las barras de Argentina

Posteriormente, hizo un llamado a las barras de Argentina al señalar que “se lo digo a todas las barras del fútbol argentino. Colo Colo no puede volver a poner un pie en nuestro país”.

“No sé contra qué equipo va a jugar, ni cuándo, ni dónde. Y no se trata de avalar la violencia, si no de hacerles entender amablemente, que lo que hicieron no se hace”, deslizó.

Por último, se encargó de culpar al gobierno provincial de Mendoza por el caos de los hinchas colocolinos.

Con relación a esto, Carrozza apuntó que “vecinos de Mendoza echan de los comercios a chilenos con indumentaria de Colo Colo. No los dejan sentarse en los bares, ni ingresar a locales de ropa”.

“No los quieren en la ciudad, luego del desastre que hicieron en las últimas 48 horas. El gobierno provincial es responsable”, finalizó.

Revisa los dichos de Pablo Carrozza en X

