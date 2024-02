Colo Colo no la ha tenido fácil en el actual mercado de pases y, a solo días del arranque del Campeonato Nacional 2024, eso parece estar lejos de cambiar.

Y es que luego de los fichajes de Arturo Vidal y Lucas Cepeda, todo indicaba que la tercera incorporación de los albos sería el delantero paraguayo Guillermo Paiva.

Pero ahora, según ha comentado el agente del atacante guaraní, el arribo del ariete al estadio Monumental está en duda.

Regis Marques, representante de Paiva, comentó a AS que desde el ‘Cacique’ solo han dialogado con Darío Fabbro -en su rol de intermediario- y aun quedan muchos detalles por acordar. Sin embargo, desde Blanco y Negro, no ha tenido respuestas.

“Llegó la propuesta a través de Fabbro, pero hay muchos detalles que solucionar. Aún hay muchos detalles que arreglar y el principal es que la gente de Colo Colo insiste en no hablar conmigo, no sé por qué”, dijo Marques.

“Me comuniqué con ellos, envié mensajes a Daniel Morón y no me contesta. Insisten en dejar todo en manos del intermediario, pero todo lo que falta debo verlo yo. No ha llegado una propuesta clara y el jugador no va a viajar para ver los detalles en Chile”, añadió el agente de Paiva.

En la misma línea, el representante remarcó que “eso no existe, es muy amateur. Si me llaman, se puede solucionar todo en 10 minutos, pero no lo han hecho. Mientras eso no se solucione, el jugador no va a viajar”.

Consultado por qué detalles resta cerrar en la negociación, Marques dijo que “tenemos que firmar todo junto y el club no ha enviado los documentos, no están claras muchas cosas, sólo el sueldo del jugador, pero no se sabe qué pasará con la opción de compra, por ejemplo”.

“Lo más correcto es que se comuniquen conmigo, porque no tenemos la propuesta detallada. Esto no es así y un club grande como Colo Colo debe saber cómo se hacen las cosas”, agregó el agente del delantero.

Cabe recordar que Colo Colo debuta en el Campeonato Nacional 2024 este sábado 17 de febrero, cuando visiten a Unión Española en el estadio Santa Laura.