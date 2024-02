El paso a Europa del delantero de Colo Colo, Damián Pizarro, estaría listo, luego que el jugador superara los exámenes médicos en el Udinese de Italia.

Así lo aseguró el periodista italiano Fabrizio Romano, especializado en fichajes del fútbol del viejo continente.

A través de su cuenta de X, Romano aseguró que Pizarro ya superó los exámenes que se realizó en Italia durante los últimos días, por lo que ya es un hecho que se unirá al cuadro donde alguna vez jugó Alexis Sánchez en su juventud.

De este modo, según el periodista, el chileno se unirá al cuadro de la ciudad de Údine el 1 de julio próximo, por lo que seguirá en Colo Colo durante este primer semestre de 2024.

⚪️⚫️🇨🇱 Damián Pizarro has completed medical at Udinese joining the club from Colo Colo.

Chilean striker born in 2005 will sign for Udinese starting from July 1, staying now at Colo Colo. pic.twitter.com/By8GbSncAg

