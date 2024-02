Carlos Palacios, delantero de Colo Colo, sorprendió con sus declaraciones luego de la suspensión de la Supercopa por incidentes en el Estadio Nacional.

Cuando quedaban los últimos minutos de partido, un grupo de barristas del ‘Cacique’ causó desmanes y un incendio en el sector norte del recinto de Ñuñoa, lo que derivó en la interrupción del duelo.

Consultado por los hechos, el atacante albo -quien se acercó a dialogar con los hinchas en la primera interrupción- detalló las razones que gatillaron los desmanes.

“Me dijeron que Carabineros le había quitado un lienzo, que por eso había empezado el problema. Pero me dijeron ellos que no estaban haciendo nada, no estaban tirando cosas ni estaban haciendo nada, que todo empezó cuando le quitaron el lienzo”, sostuvo ‘La Joya’.

En la misma línea, Carlos Palacios indicó que “ellos dijeron que la policía le quitó los lienzos y por eso explotaron. Dijeron que se iban a calmar, pero ya estaba la orden de que no se jugara más”.

“Los que organizan se deben hacer responsables, fue injusto no haber levantado la copa hoy”, complementó el delantero albo.

Para cerrar, Palacios recalcó que “estamos en contra de lo que pasó, entramos al entretiempo y nos dijeron que había un problema afuera, que no se podía salir a jugar”.

“Salimos, intentamos conversar con la gente para que se calmaran, pero bueno, terminó suspendiéndose el partido”, concluyó el atacante de Colo Colo.