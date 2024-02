De cara a la disputa de la Supercopa del fútbol chileno entre Huachipato y Colo Colo del domingo 11 de febrero, Arturo Vidal arremetió contra los precios de las entradas para el esperado partido y apuntó, en su análisis, contra la ANFP.

El ‘King’, cuyo primer partido oficial con los albos se producirá en la mencionada instancia, se indignó tras leer sobre el valor de los boletos en sus ya conocidas transmisiones de Twitch.

“¿A cuánto están las entradas? Deberían ser baratas. ¡16 lucas una galería, cómo tan cara!”, lanzó de entrada el crack nacional.

Incrédulo aún por las cifras, Arturo Vidal aseguró no haberse percatado de los precios y continuó expresando su decepción y apuntando indirectamente a la ANFP.

“No es Colo Colo el dueño del partido, es de la ANFP“, aseveró, para luego cuestionar otra vez el tema de los boletos.

“Por qué no ponen las entradas a un precio bien. ¿El año pasado cuánto valían las entradas de Supercopa? Se aprovechan porque llegué yo, como si me dieran plata. No deben subir las entradas, deben seguir al mismo precio”, sentenció.