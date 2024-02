El Sifup mantiene en vilo el arranque del Campeonato Nacional, luego de las fuertes advertencias sobre una paralización si se mantiene los cupos de 6 extranjeros en el fútbol chileno.

Esto, acompañado de las palabras de la nueva figura del certamen local, Arturo Vidal, quien manifestó en su llegada al ‘Cacique’ que espera que el campeonato no sea suspendidos por “tonteras”, ha generado una gran polémica.

Fue en el programa ESPN Chile donde Marcelo Pablo Barticciotto, apoyó las declaraciones del ‘King’, pero esto fue ácidamente criticado por Juan Cristobal Guarello en su ya popular programa ‘La Hora de King Kong’, donde se lanzó de lleno contra el campeón de la Copa Libertadores 1991 por sus palabras a favor de Vidal.

En primer lugar, el lector de noticias apuntó que las palabras de Barticciotto son una especie de defensa corporativa debido al representante de su hijo, Bruno, quien comparte agente con Vidal… Fernando Felicevich.

Las palabras de Guarello fueron sin filtro al sentenciar que “a propósito de la huelga y lo que dijo Arturo Vidal, me mostraron un debate en ESPN donde Marcelo Barticciotto defiende a capa y espada a Arturo Vidal, que él quiso decir otra cosa, a la ANFP y no a la huelga”.

El debate con Patricio Yáñez

Complementó sus dichos al sostener que “Pato Yáñez, que no vamos a decir que hace las críticas más agudas y profundas dijo: ‘no, me parece que estaba hablando de la huelga’, y Barticciotto se mantenía en que Vidal no se refería a la huelga y sí a los dirigentes”.

En ese momento, según Guarello: “El Pato parecía defensor a muerte del Sifup al lado de Barticciotto…”.

Fue ahí donde lanzó un fuerte mensaje para el exgoleador de Colo Colo al sentenciar que “cuando tu hijo tiene el mismo representante de Vidal, que es el mismo representante de los jugadores de Huachipato que están todos articulados…”.

“Lo siento, Marcelo Barticciotto, pero el espectáculo que diste fue lamentable”, indicó.

Por otra parte, recordó un antiguo apoyo que él le brindó a Barticciotto, cuando fue golpeado por hinchas de Colo Colo hace 14 años.

“Tú sabes, Marcelo Barticciotto, que el 2010 cuando la Garra Blanca te pegó en el Monumental en las elecciones del CSyD en contra de Varela, el único imbécil que te salió a defender públicamente fui yo. El único imbécil que exigió un pronunciamiento de Ruiz Tagle y Varela fui yo”, deslizó.

Por último sentenció que “tú sabes de lo que estamos hablando, yo te defendí. Pero lo siento, no puedes decir lo que dijiste. Lamentablemente, hay evidentemente intereses creados”.