El ex síndico de Colo Colo, Juan Carlos Saffié, reveló detalles respecto a la llegada de Zamorano a los albos en 2002.

En 2002, Iván Zamorano retornó al fútbol chileno para cumplir su sueño de jugar en Colo Colo, episodio que revive en medio del regreso de Arturo Vidal o también, contrastándolo con la vuelta de Marcelo Salas a la U.

Aunque todos esos hechos fueron materia de felicidad, hubo una diferencia, según cuentan, que distingue al de ‘Bam Bam’ por sobre los otros.

En diálogo con La Tercera, el otrora directivo de los albos, Juan Carlos Saffié, reveló que Iván Zamorano “no cobró un peso por jugar en Colo Colo”.

“Iván Zamorano no estaba dispuesto cobrarle al club al que tanto quería”

Cabe destacar que el objetivo de vestir la camiseta del ‘Cacique’ llegó para Zamorano antes de colgar las botas, sobre todo, para cumplir también el anhelo de Luis, su padre.

A pesar de que Colo Colo se encontraba en quiebra durante aquel 2002, Saffié contó que “no nos tuvimos que sentar a negociar, porque no había nada que negociar”

“Se le hizo contrato por el sueldo mínimo, pero nunca lo recibió. Él me dijo claramente que no estaba dispuesto cobrarle al club al que tanto quería, me impresiona que cueste creer que alguien haga un gesto así“, precisó el otrora síndico de los albos.

Finalmente, el exdirigente resolvió un contrato por el sueldo mínimo para el legendario goleador chileno, pero insistió en que “nunca cobró”.

“Zamorano no cobró un peso por jugar en Colo Colo”, sentenció. Fue así que durante seis meses, el excrack del Real Madrid e Inter de Milán vistió la camiseta alba a costo cero, con un final que lo dejó fuera de las canchas por una agresión a Carlos Chandía.

“Jugué gratis, sí. Pero yo lo sentía así. Para mí, mi paso por Colo Colo no tenía que ver con un regreso para ganar plata o llenarme los bolsillos”, recordó el propio Iván Zamorano en entrevista con Manuel de Tezanos en 2021.

