A pesar de que el presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, dio por cerrada la continuidad de Carlos Palacios en Colo Colo, aún existe cierta incertidumbre al respecto.

En más de una ocasión el propio dirigente recalcó que la extensión del vínculo entre el futbolista y los albos ya es un hecho, desde Argentina es otra la información que llega.

Marcelo Espina, leyenda del ‘Cacique’ y actual comentarista deportivo de ESPN, sacó a la luz que el presunto acuerdo aún no estaría sellado.

“Me acaba de escribir un muy amigo mío de Chile y me dice que todavía no tiene arreglada la continuidad o el aumento Palacios. Sí hay una especie de acuerdo, pero no la tiene firmada”, puntualizó el ‘Calamar’, otrora dirigente deportivo de Colo Colo.

Los dichos de Espina llegan justamente cuando en el Monumental parece haber confianza en la continuidad del formado en Unión Española, que otra vez se refirió al interés de Boca Juniors por su carta.

“Siempre hay opciones (de partir), pero veremos lo que pasa y que sea lo mejor para todos… Estoy tranquilo, llegué a un acuerdo aquí con el club, así que espero poder seguir, pero hay cláusulas y muchas cosas de por medio”, sentenció Carlos Palacios.

Cabe recordar que el pase del futbolista nacional pertenece, en un 80%, al Vasco da Gama de Brasil.