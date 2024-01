Arturo Vidal, flamante refuerzo de Colo Colo, fue presentado este martes en el Estadio Monumental como la primera incorporación de los albos para la temporada 2024.

El ex Athletico Paranaense asistió a su primera conferencia de prensa tras sellarse su retorno al ‘Cacique’ y, ante los medios, compartió su emoción por volver a vestir la camiseta blanca.

“Estoy muy feliz de volver a casa. Vuelvo tras cumplir muchos sueños en el extranjero y espero poder demostrar acá en Colo Colo todo lo que logré en mi carrera”, dijo de entrada el bicampeón de América con La Roja.

“Me siento orgulloso cuando algunos jugadores dicen que soy su ídolo. Ahora varios serán mis compañeros y me van a conocer de otra forma, más cercana. Me gusta demostrar por qué me ha ido tan bien afuera, me siento orgulloso por todo lo que he hecho y espero ser cada vez más ídolo de ellos”, agregó Vidal.

Consultado por sus objetivos con el ‘Cacique’, el ‘Rey’ remarcó que “espero ser importante en estos títulos que ganemos con Colo Colo, que espero sean muchos. Cuando salí era muy joven pero ahora llego con experiencia y espero ser un gran líder”.

Lo que espera Arturo Vidal

Al ‘Rey’ también le preguntaron por lo que espera del fútbol nacional ahora que él liderará el mediocampo de Colo Colo.

“Espero que en todos los estadios que vaya, sentir el cariño, no por ser rival la gente puede olvidar lo que uno ha hecho acá en Chile. Espero que los estadios estén llenos”, apuntó el ‘Rey Arturo’.

En la misma línea, el ‘King’ señaló que “vengo a Colo Colo porque quería cumplir mi sueño. Mis hijos están felices con que yo juegue acá y yo solo quiero que me vean jugar en este estadio. Mi decisión de venir acá fue para cumplir mi sueño, era solo porque yo quería”.

“En todos los lugares y clubes que estuve siempre nombré a Colo Colo. Ahora quiero que nos reconozcan más por lo que vayamos a lograr con el equipo”, complementó el volante albo.

Para cerrar, consultado por el nivel que ha visto del ‘Cacique’, Arturo Vidal dijo que “lo veo muy bien, voy a estar yo y lo veo mejor. Han salido muchos jugadores de casa que tienen talento, un cuerpo técnico y si las cosas están bien, se puede pensar en grande. Espero que de ahí en adelante, no solo Colo Colo, sino el fútbol chileno, crezca después de mi llegada y empiecen a llegar jugadores importantes”.