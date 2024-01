Brayan Cortés, portero de Colo Colo, se refirió al eventual arribo de Arturo Vidal al ‘Cacique’.

Las negociaciones entre Blanco y Negro y el volante se mantienen y, de momento, las tratativas están teniendo unos leves acercamientos que mantienen ilusionados a los hinchas albos.

En ese contexto, se le consultó a Cortés en conferencia de prensa sobre su postura respecto al ‘King’.

“Todos sabemos la carrera que ha hecho, la jerarquía que te da en un equipo. Para mí es un líder, he estado con él en la Selección y, si se llega a dar, sería una felicidad”, dijo el guardametas de Colo Colo.

“Es un gran jugador, sabemos lo que significa dentro del campo de juego. Para lo que viene en Copa Libertadores, es jerarquía, personalidad, de todo un poco”, añadió el portero iquiqueño.

Luego, respecto a los trabajos liderados por el técnico Jorge Almirón, Brayan Cortés señaló que “todos sabemos lo que venimos haciendo, el equipo ya se conoce en sí. El cuerpo técnico está dando su idea clara y tratamos de hacerlo dentro del campo de juego. Nos sentimos muy cómodos, nos sentimos bien”.

Para cerrar, el arquero se refirió a los nulos refuerzos que -de momento- han arribado al Monumental.

“El tema de los refuerzos no me inquieta, es algo que ve el cuerpo técnico con la dirigencia. Hay una base, estamos acá para ganarnos un puesto en el once titular, tenemos un equipazo, con jugadores jóvenes que se han incorporado”, dijo Cortés.