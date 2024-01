La teleserie por el regreso de Arturo Vidal a Colo Colo parece estar lejos de terminar. Y es que, pese a la aprobación unánime del directorio de Blanco y Negro respecto del fichaje del ‘King’, las negociaciones no parecen haber sido para nada fructíferas y, a día de hoy, existen más dudas que certezas.

Luego de que este miércoles se dio a conocer que el bicampeón de América con ‘La Roja’ rechazó la primera oferta del ‘Cacique’, el periodista Daniel Arrieta entregó los principales detalles de estas frustradas primeras conversaciones, en el programa ‘Pelota Parada’ de TNT Sports.

El comunicador especialista en noticias del elenco metropolitano aseguró que la incorporación de Vidal está, de momento, lejos de cerrarse y que recién durante esta jornada, llegó a Chile el representante del jugador; Fernando Felicevich.

“En la mañana, me confirmaron que Vidal no está listo y que para eso falta. Están las intenciones desde los dos lados. Según información que me dieron, Felicevich estaba fuera del país, llegó a Santiago y ahora comienza a conversar con Daniel Morón”, aclaró el periodista.

Respecto de las negociaciones iniciales de Blanco y Negro, se explicó que existen diferencias entre el bloque de Leonidas Vial y el de Aníbal Mosa, por lo que deberá resolverse aquello antes de presentar una eventual segunda oferta.

“Colo Colo no va a pagar 150 millones mensuales por Arturo Vidal, pero se marcó un rango, que lo posiciona como el mejor pagado del plantel. Hubo un tira y afloja en el tema de los montos, por una parte, el bloque Vial era más cauto en cuanto a lo que podían pagar, mientras que Mosa y el Club Social decían que había que subir la puntería”, detalló.

En la misma línea, Arrieta sentenció: “Ya comienza la tierra derecha en la negociación, la primera oferta se iba a rechazar, hay que ver la segunda… Lo que me marcaban es que Colo Colo, hoy, no puede hacer una locura económica para traer a Vidal. Hay otros puestos que llegan a ser prioritarios y si tú inviertes tanto por un jugador, eso te puede dejar muy poco para ir por otros puestos importantes“.