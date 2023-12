Leonel Herrera, una de las figuras de Colo Colo 91′, subastó finalmente su camiseta original de campeón de la Copa Libertadores de América. Una decisión que enfrentó al exdelantero con su compañero de aquella gesta sudamericana, Gabriel Mendoza.

“Lo hago principalmente porque la tuve en el museo (del club albo) alrededor de 15 años. Se la pasé a Colo Colo con todo el cariño del mundo, para que la gente pudiera apreciarla. Nunca recibí ningún tipo de retribución”, indicó Herrera.

Ante esto, el ‘Coca’ se molestó e indicó que “me contó. Le dije que estaba cagado del mate. Se lo dije. Uno no se puede meter en las cosas personales. Me imagino que debe tener buenas razones. Lo que digo es que esa camiseta no tiene precio, no tiene un valor tangible. Es simbólica”.

Y la camiseta ya tiene nuevo dueño

Finalmente, la histórica camiseta con el número 21 tiene nuevo dueño. Dreams Auctions, la empresa encargada de realizar la venta, informó que la emblemática prenda se remató este sábado.

De acuerdo a La Tercera, la casaquilla del jugador que anotó el último gol de la final que le dio la Libertadores a Colo Colo, ante Olimpia de Paraguay, tenía un precio de salida de 30 mil dólares. Se vendió, finalmente, en 35 mil de la divisa estadounidense (30 millones de pesos chilenos).

“Es la prenda más cara de una subasta en Chile y una de las tres en Sudamérica. Era tarea nuestra como cuidadores del patrimonio”, declaró Alejandro Burgos, socio de Dreams Auctions, al citado medio.

La camiseta quedó en manos de un coleccionista sudamericano con una condición: que la prenda pueda ser exhibida cuatro veces al año en espacios a los que puedan acceder los hinchas del ‘Cacique’.