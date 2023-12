Colo Colo, en una decepcionante actuación, quedó fuera de la lucha por el título tras perder inesperadamente como local frente a Unión Española en la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

La desazón en las huestes albas se hizo sentir en un repleto estadio Monumental, que vio como su equipo firmó su sentencia y se quedó con la ilusión de levantar una nueva estrella. Sin embargo, no todos tuvieron la misma paciencia.

En redes sociales, durante plena rabia de fanáticos del ‘Cacique’, se viralizó un registro que mostró como un puñado de hinchas de Colo Colo abandonó el recinto de Macul minutos antes del pitazo final del mencionado compromiso.

El video, publicado por una fanática alba despertó todo tipo de discusión entre los mismos simpatizantes del equipo de Gustavo Quinteros.

“Así con el “Hincha Popular”. No vuelvan al monumental, hinchas de cartón“, escribió la usuaria en su cuenta de X (Twitter).

Tras su posteo y el incendiario mensaje, los propios forofos albos discutieron fuertemente, algunos criticando los dichos y otros, respaldándolos.

