A sólo dos días del crucial duelo frente a Unión Española, el paupérrimo estado de la cancha del Estadio Monumental es el principal dolor de cabeza de Colo Colo. Un verdadero problema para el ‘Cacique’ a raíz de una seguidilla de conciertos previo a las dos ‘finales’ que le quedan para pelear el título del Campeonato Nacional, estando a dos puntos del líder Cobresal.

En conferencia de prensa, el entrenador argentino-boliviano Gustavo Quinteros se refirió a las complejas condiciones del terreno de juego, que tiene trabajando a los ‘albos’ contrarreloj.

“Espero que esté bien para el partido, confío y he visto que se está trabajando muchísimo para que la cancha llegue de la mejor manera. Así que espero que sea así, que podamos jugar un buen fútbol los dos equipos y que no sea un tema que tengamos que volver a hablar”, manifestó el DT.

En la misma línea, el estratega hizo un llamado de atención a sus pupilos, a quienes les avisó que este tema no debería ser una excusa para no salir a quedarse con los tres puntos este domingo.

“Yo ya he quedado con los jugadores que nosotros no tenemos que poner excusa de nada, que tenemos que salir a jugar, que tenemos que superar al rival futbolísticamente, sin pensar en nada que pueda afectar negativamente. Y después de partido con la opinión de los protagonistas sabremos en el estado que va a estar”, apuntó.

Antes de finalizar, el técnico abordó la posible ‘ayuda’ que Universidad de Chile podría brindarle a su archirrival si derrota a Cobresal.

“A mí sinceramente me da lo mismo. Nosotros hablamos hace bastante de jugar partido a partido y no pensar en lo que hacen los rivales y menos en los demás equipos que tienen que jugar contra esos rivales. Yo en mi vida futbolística no he conocido a un jugador que haya jugado a menos o haya ido para atrás. Espero no conocerlo. Confío en el profesionalismo de todos los jugadores y de todos los equipos”, cerró.