El futbolista Jordhy Thompson no escondió su deseo de volver a una cancha tras la denuncia en su contra por violencia que lo llevó a estar en prisión preventiva.

El futbolista Jordhy Thompson, una de las principales promesas de Colo Colo, reapareció esta jornada en Redes Sociales tras la mediática denuncia en su contra de agresión a su expareja, Camila Sepúlveda, que incluso lo llevó a estar en prisión preventiva en Santiago 1.

Recordemos que Thompson fue detenido el pasado 6 de noviembre por una nueva acusación de Sepúlveda. La mujer incluso declaró que temió por su vida. “Mientras me ahogaba, yo no podía respirar y lo único que pensaba era en que me iba a matar, tuve que esperar a que él se quedará dormido para poder salir del departamento”, expresó.

Tras una semana en la cárcel, y que la Corte de Apelaciones de Santiago decidiera modificar su situación judicial -luego de una petición de su defensa- para dejarlo con arresto domiciliario nocturno como medida cautelar, Thompson ya se ilusiona con un retorno a las canchas.

Así al menos lo dejó en evidencia el mismo jugador, en una imagen y mensaje que compartió en su regreso a las Redes Sociales.

“Con muchas ganas de volver a las canchas”, “agradecido de todas las personas que me han brindado su apoyo” y “con la fe de Dios”, fueron las palabras escogidas por Thompson.

Sin embargo, su vuelva a un campo de juego se ve lejana, al menos para este año. El propio presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, y el entrenador Gustavo Quinteros se han mostrado contrario a esto -desde hace ya varias semanas- para la presente temporada.

Consignar que Colo Colo ha recibido ofertas por Jordhy. La principal, una de del fútbol ruso por un préstamo. Sin embargo, la institución y el futbolista necesitan ‘destrabar’ el tema judicial para poder concretar su salida.