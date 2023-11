El ídolo de La Roja y Colo Colo, Arturo Vidal, no se guardó nada y arremetió contra Jordhy Thompson por el nuevo episodio de violencia contra su pareja.

Recordemos que el joven jugador del ‘Cacique’ está actualmente en prisión preventiva y acusado de femicidio frustrado, tras la denuncia de golpiza e intento de asfixia realizada por la mujer.

A través de una transmisión en vivo junto a sus seguidores, el ‘Rey’ cuestionó y lamentó la actitud de la promesa ‘alba’, remarcando que “yo encuentro que es una locura”.

“Primero que nada a una mujer nunca se le puede levantar la mano, eso es ley”, sentenció el actual futbolista del Athletico Paranaense, haciendo hincapié en que “a las mujeres hay que amarlas y respetarlas”

En relación a lo mismo, Vidal sostuvo “ahora tiene que se bien hombrecito y aguantar no mas, yo no voy con esos hueones que le levantan la mano a las mujeres. Esa gente me choca”.

“Yo hablé con él la otra vez”

El bicampeón de América con Chile además reveló que en el pasado ya había conversado con Thompson por la misma situación tras las primeras denuncias.

“Yo hablé con él, le dije que se tenía que cuidar, que tenía que cambiar”, afirmó.

“Le dije que las segundas oportunidades en el fútbol son muy pocas, y él ahora la está desaprovechando”, complementó.

En la misma línea, Vidal lamentó que “a él le dieron la oportunidad e volver al primer equipo, de volver a rehacer su vida”.

“Ahora la va a sufrir, ojalá haya gente que lo quiera ayudar… se ha equivocado muchas veces, pero uno puede cambiar en la vida”, expresó.