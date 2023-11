Daniel Morón no escondió el sentir de Colo Colo, luego de la nueva polémica que tiene a Jordhy Thompson en prisión preventiva tras ser acusado de violencia intrafamiliar.

Todo está muy turbulento en la interna de Colo Colo y es que tras la fiesta del cierre de los Panamericanos, la ‘perla’ de club, Jordhy Thompson, volvió a protagonizar una nueva polémica y esta vez muy grave, una que lo tiene en prisión preventiva tras intentar ahorcar a su polola en la madrugada del día lunes 6 de noviembre.

La situación ha provocado una verdadera tormenta en el ‘Cacique’, quienes a través de un escueto comunicado, aseguraron separar al jugador del equipo mientras dure la investigación.

Determinación repudiada por los hinchas colocolinos, quienes se pronunciaron en contra de la ‘débil’ medida que tomó el equipo considerado uno de los más grandes del país.

Es por eso que en la previa del partido ante Magallanes que se está desarrollando en el estadio El Teniente de Rancagua, el gerente deportivo de Colo Colo, Daniel Morón, brindó las primeras reacciones en cámara de los dirigentes del cuadro ‘albo’.

El sentir de Colo Colo reflejado en las palabras de Daniel Morón

En sus palabras a los medios en el recinto deportivo, el exarquero reconoció que “no han sido horas fáciles, ha sido difícil”.

“De acuerdo a los hechos denunciados, que fueron gravísimos y que no representan el sentir de este club, hemos tomado la decisión de separar del plantel a Jordhy hasta finales de temporada y esperar lo que pueda venir adelante”, detalló.

Así también, dio luces de lo que pasará con Thompson en unas semanas más, al asegurar que “se hará una evaluación que seguramente a fin de mes, que hay reunión de directorio, saldrá alguna respuesta”.

Por otra parte, fue sincero al aclarar que de parte de Colo Colo intentaron ayudar al joven jugador en su proceso de rehabilitación, ya que hace algunos meses ya había protagonizado actos similares al que lo tiene por estos días en prisión preventiva.

Con relación a esto, Morón destacó que “el jugador, como ustedes saben, hasta último momento se le han entregado psicólogo, psiquiatra. Él en un momento decidió ir a vivir solo. Nosotros le hemos dado todas las posibilidades de rehabilitación”.

“La situación de ellos dos no ha sido fácil y por eso ha llegado a estos niveles. A mí me cuesta planificar las cosas porque no estamos todo el día con los jugadores en cada paso que dan. Veíamos que se juntaban, que nada podíamos hacer. Muchas veces aconsejamos, dije que parecíamos un jardín infantil detrás de los jugadores”, remarcó.

“Lamentablemente nos vemos involucrado en esto, que no esperábamos. Es una situación complicada y difícil”, finalizó.

Revisa las declaraciones de Daniel Morón en la previa del duelo entre Colo Colo y Magallanes