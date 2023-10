La amarilla que recibió Maximiliano Falcón en el Colo Colo-Cobreloa indignó a Johnny Herrera y lo motivó a lanzar una dura acusación en Todos Somos Técnicos.

“En mi vida se me ocurrió insultar a un árbitro. Te juro por mi vida. Nunca. Lo debo haber puteado para adentro o al cielo, pero en la cara jamás. Y con impotencia muchas veces de que me sentí estafado. A los jugadores tampoco, a mis compañeros más que a mis rivales”, apuntó el ídolo de la U en el programa de TNT Sports.

En esa línea, el actual panelista televisivo lapidó la ‘falta de personalidad’ de los árbitros cuando van a dirigir a los albos en el Monumental.

“Yo le encontraba la razón a la gente de Católica que reclamaba contra el árbitro Felipe González, porque era expulsión re contra clara a Óscar Opazo. La falta de personalidad en el estadio de Colo Colo da vergüenza ajena”, continuó.

Johnny Herrera acusó que si la acción de Falcón hubiera sido protagonizada un jugador de Cobreloa, “se va cagando para afuera”.

“Me da pena el línea, es falta de personalidad. José Cabero no lo ve, lo agarra y lo echa cascando. El línea debió decir ‘se tiene que ir, me acaba de sacar la madre’. Me da pena, impotencia, es un maltrato. El otro día González se cagó en las patas para echar a Opazo”, cerró.

Los dichos de Johnny Herrera sobre la amarilla de Falcón