Un fuerte remezón sacudió este viernes la interna de Colo Colo y a solo 24 horas del Superclásico con Universidad de Chile, duelo correspondiente a la 23ª fecha del Campeonato Nacional.

Gustavo Quinteros, entrenador del ‘Cacique’, informó que los delanteros Damián Pizarro y Jordhy Thompson fueron marginados por indisciplina para el ‘derbi’ en el Estadio Santa Laura.

¿El motivo? Los jóvenes atacantes disputaron un partido amateur el jueves, a dos días de medirse a La U. Y eso no fue lo peor, ya que ambos participaron allí de una pelea donde repartieron y recibieron golpes y empujones.

Y un nuevo capítulo de este hecho se reveló en las últimas horas, que complica a la directiva de Blanco y Negro. De acuerdo a ESPN Chile, la regencia que preside Alfredo Stöwhing estaba en conocimiento que Thompson y Pizarro participaban de una liga amateur de futbolito.

“No es algo nuevo. Estos futbolistas están inscritos en una liga, no es un partido. Ya habían jugado frecuentemente durante este año y de manera competitiva”, indicó el reportero que sigue a los albos.

“Lo otro grave. No son los únicos jugadores de Colo Colo que han disputado este clase de compromisos, también hay otros. No voy a dar nombres porque no corresponde, pero hay más”, añadió.

Y luego soltó la ‘bomba’. “Lo que es igual de delicado es que la dirigencia de Blanco y Negro estaba al tanto de la situación. Ellos sabían y habían conversado en algún directorio pasado, en el mes anterior, de que habían videos y pruebas de que algunos de sus futbolistas profesionales, con los que tienen contratos firmados, estaban disputando este tipo de ligas amateur”, cerró.

La edición 194 del Superclásico del fútbol chileno, entre Universidad de Chile y Colo Colo, se disputará este sábado 2 de septiembre. Se jugará desde las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.