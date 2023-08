Arturo Vidal volvió a mostrar su faceta gamer y también, como futbolista al hablar honestamente desde su experiencia. En tal sentido, el ‘King’ tuvo sentidas palabras para referirse a Joan Cruz.

Al ser consultado respecto al jugador, el experimentado volante disparó en contra de los malos manejos en la carrera del formado en Colo Colo.

“Ahí está el mal manejo. Lo que muchos alegan a algunos, lo que muchos critican a una persona, cuando los tienen otra, no ha salido nadie a hablar de eso. Lo manejaron horriblemente“, sostuvo.

Tocando también al Cacique, Arturo Vidal también arremetió por la falta de minutos de Joan Cruz en los albos, lo cual, catapultó su repentino adiós a Macul.

“En Colo Colo no sé qué pasó tampoco que no jugó, teniendo todo el talento, toda la proyección para ser vendido a Europa bien, no irse a Cuarta División, donde apareció en algún momento”, agregó.

Ante tal escenario, el jugador del Paranaense no ocultó su tristeza por la situación del futbolista de 20 años.

“Me pone muy triste, porque le tengo mucho cariño a él. Lo bueno es que ahora volvió a Everton, espero que mejore su carrera, empiece a concentrarse, a jugar y a tomar mejores decisiones. Pero sí lo hicieron muy mal en su momento”, cerró el seleccionado nacional de Chile.