Alzó la voz y defendió a Maxi Falcón. El exfutbolista Jorge Valdivia, referente de La Roja y Colo Colo, pidió “dejar tranquilo” al defensor uruguayo y aseguró que existe una “persecución” en su contra.

Durante una intervención en el programa ESPN F90, donde es panelista, el ‘Mago’ expresó que “dejen tranquilo al pobre Peluca. De que hay una persecución contra él, sí la hay. No es normal”.

“Ante Coquimbo Unido le pusieron amarilla por nada, no puede ser que uno se acerque a hablar y te pongan amarilla sólo por hablar”, agregó.

En la misma línea, Valdivia remarcó que “le he visto varios partidos en donde se acerca a hablarle al árbitro y le ponen amarilla. Yo lo viví, me acercaba y me sacaban tarjeta”.

“Uno podrá decir que es un jugador conflictivo, que tuvo problemas con Gustavo Quinteros, que se le arranca la cadena fácilmente, pero eso lo dejo de lado y apunto a la persecución de muchos árbitros”, complementó.

Recordemos que el charrúa ha estado en la palestra estos días tras reclamar públicamente ante la cámara luego del partido entre el ‘Cacique’ en la UC, dejando en claro su incomodidad por la facilidad con la que lo amonestan.