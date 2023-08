En la jornada de día domingo, Colo Colo fue convirtió en el campeón de la zona centro norte de Copa Chile y se adjudicó el pase a las semifinales del certamen criollo en donde espera por el ganador de Cobresal o Cobreloa.

El encuentro registrado en el estadio Monumental fue intenso y con varias acciones y grescas que detuvieron el duelo, pero que finalmente el ‘Cacique’ sacó adelante contra una opaca presentación de Universidad Católica.

Uno de los jugadores que se convirtió en figura fue Maximiliano Falcón, zaguero del conjunto ‘albo’ que salvó en más de una ocasión a su equipo, además de ganarse una tarjeta amarilla por una vehemente reclamo en donde incluso su DT, Gustavo Quinteros, debió intervenir para que que central no fuese expulsado del compromiso.

Luego del partido, Falcón se sinceró en el micrófono de TNT Sports y apuntó contra el arbitraje nacional y sus constantes amonestaciones en diferentes duelos del Campeonato Nacional.

Con relación a esto, el ‘Peluca’ detalló que “ya no puedo estar cerca de una jugada porque me amonestan. Yo fui a calmar a Aravena y en el momento me da un empujón y Cabero me amonesta a mí. La otra vez también ocurrió así y ya tiene que parar. Yo he cambiado mucho porque uno siempre ve la manera de crecer como jugador”.

“Llevo tres años acá y ya cansa que me pongan amarilla por cualquier cosa en todos los partidos. Yo siempre trato de jugar honesto y debe haber un criterio de la otra parte”, indicó.

Por último, sostuvo que “con Aravena no hubo nada, es un buen chico y con los demás jugadores tampoco. Pero ya se está haciendo seguido lo de las amarillas y tiene que haber un criterio de la otra parte”.

Tras esto, Colo Colo y Maximiliano Falcón deberán esperar por el vencedor de la llave que protagonizan Cobreloa y Cobresal, para enfrentarlo en la semifinal de Copa Chile y así llegar al gran compromiso por el espigado trofeo nacional.