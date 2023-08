Se aburrió de sus reclamos. El exarquero Nicolás Peric criticó a Maximiliano Falcón, defensa de Colo Colo, luego de que el zaguero uruguayo acusara una persecución de los árbitros en su contra.

Fue tras la victoria de los albos 1-0 sobre Universidad Católica, donde ‘Peluca’ recibió tarjeta amarilla por un entrevero con Alexander Aravena, que el charrúa aseguró ser víctima de un hostigamiento de los jueces.

“Llevo tres años acá y ya cansa que me pongan amarilla por cualquier cosa en todos los partidos”, dijo el ‘Peluca’.

Palabras que no fueron compartidas por Peric, quien en ESPN tildó de mentiroso al defensa de Colo Colo y le enrostró la jugada por la que fue amonestado ante la UC.

“Lo que hace Falcón es mentira. Él primero lo palmotea con la derecha y después hace como que nada. La imagen es clara. Yo te puedo decir lo que quiera, puedo mentir, pero me viste”, partió comentando el retirado arquero.

“El primero que llega a increpar se lleva tarjeta siempre. Hubiera sido Esteban Pavez también era amarilla, así se acaba el tema”, agregó Nicolás Peric.

Respecto al descargo del defensa de Colo Colo, el panelista de ESPN sostuvo que “Falcón puede creer que es una persecución contra él, pero en la medida de que se gane las amarillas por una buena patada, bienvenida. No veo a Gustavo Quinteros entrando a la cancha a decirle que no pegue, yo lo he visto sacándolo del lío para que no lo expulsen”.

“Esto no tiene necesidad. Es un gran futbolista, pero pone en tela de juicio su calidad como jugador al entrar en esto tipo de temas”, concluyó el ‘Loco’.