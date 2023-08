Bruno Barticciotto hizo las maletas para partir, desde Palestino, a Talleres de Córdoba en Argentina. Conocidos fueron los rumores que situaron al atacante en Colo Colo, los cuales, despertaron una ilusión que su padre Marcelo terminó por revelar como algo que pudo ser realidad.

Para referirse a las ‘buenas nuevas’ de la carrera de su retoño, el actual comentarista de ESPN Chile tomó la posta en dicho programa para brindar declaraciones y sincerarse respecto al interés que existió desde los albos por el formado en Universidad Católica.

“Colo Colo pudo haber hecho un esfuerzo por Bruno“, dijo, señalando que su hijo se ilusionó -en su momento- con la posibilidad de vestir la camiseta del ‘Cacique’.

En esa línea, incluso, Barticciotto confesó que desde Blanco y Negro le prometieron que ficharían a Bruno.

“Me entusiasmé. Cuando fui por el canal a ver Boca-Colo Colo en Buenos Aires, estuve con los dirigentes y todo bien. Me dijeron que iban a ir por Bruno y que lo querían llevar, que lo iban a ver en el directorio. Sentí que me lo dijeron de verdad“, aseguró.

Con la incerteza sobre el tema y mas aún, con el desinterés que hubo desde Macul por el joven futbolista, Marcelo Pablo Barticciotto sostuvo: “Por ahí no tenían plata, no sé. Gente de ambos sectores de ByN me dijeron que lo querían, sobre todo del bloque Mosa, pero bueno…”.

Fuera de seguir detallando el asunto, lo concreto es que el exjugador se mostró feliz por el arribo de su hijo Bruno Barticciotto a Talleres de Córdoba, que pagó 1,3 millones de dólares por su fichaje y el 60% de su pase a Palestino.