El momento deportivo de Colo Colo siembra dudas tras una aplastante eliminación de Copa Sudamericana. Asimismo, los irregulares resultados en la Copa Libertadores, tienen a Gustavo Quinteros en tela de juicio.

A pesar de que la directiva alba ratificó el respaldo al DT, el comunicador Juan Cristóbal Guarello compartió una óptica muy distinta que se estaría replegando en la interna del Cacique.

“En Colo-Colo ya saben que el ciclo de Quinteros está cumplido, no saben qué hacer con todos los jugadores que tienen y no funcionan, están buscando un entrenador para final de año, no se le va a renovar a Quinteros por ningún motivo”, dijo en ‘La Hora de King Kong’.

Asimismo, Guarello dio a conocer que “Quinteros además sabe que no seguirá, quizás en un momento se quiso ir, pero no tuvo ofertas. En Colo Colo están esperando que se acabe el campeonato, porque no hay plata, para que se vaya”.

En esa línea, JCG volvió a reiterar que en Colo Colo no saben que pasará con el entrenador y a su vez, perfiló el próximo partido de los albos ante Ñublense (24/07 – 18:00 horas) como clave para definir el futuro de la banca del Monumental.

“Colo Colo va a tener que pelear el campeonato y la Copa Chile, le sobra plantel para eso y no hay disculpas para no pelearlo”, sentenció el Premio Nacional de Periodismo Deportivo 2011.