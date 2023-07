La humillante goleada sufrida ante América MG de Brasil, en los Playoffs de la Copa Sudamericana, caló hondo en un Colo Colo que jamás esperó ser aplastado 5-1 por el colista del Brasileirao.

A tal punto que, luego del partido, jugadores del ‘Cacique’ arremetieron ante las cámaras de la transmisión en contra del técnico Gustavo Quinteros.

El primero en declarar contra el estratega albo fue Maximiliano Falcón, quien aseguró que el esquema dispuesto no fue el correcto. “La línea de tres costó mucho, si era con cuatro capaz cambiaba. Creo que eso fue la clave”, dijo el charrúa.

“El primer tiempo nos metieron goles, en el segundo salimos a buscar el resultado y dejamos espacios. Pasó por ahí, no estuvimos firmes desde el inicio”, agregó el ‘Peluca’.

Por último, Falcón indicó que “es duro, porque sabíamos que sería así, que saldrían a buscar el resultado. Entramos dormidos, es la verdad. Nos llegaron por todos lados, no tapamos el centro”.

Otro que apuntó contra Gustavo Quinteros fue el capitán del plantel, Esteban Pavez. “El primer tiempo fue muy malo. Ellos nos ganaron tácticamente. Siempre tenían uno o dos más por dentro”, señaló el volante.

“En el primer tiempo nos ganaron en todas las líneas, ahí fue un 3-0 que nos dolió bastante”, sentenció Pavez.

Vale mencionar que el DT del ‘Cacique’, en conferencia de prensa, responsabilizó a sus dirigidos por el papelón sufrido en Brasil en Copa Sudamericana.

“Perdimos casi todos los duelos, no marcamos en el área, dejamos tirar el centro con facilidad, no vamos a cubrir los rebotes… Me da vergüenza como entrenador que el equipo haya defendido de esa manera”, lanzó el técnico albo.