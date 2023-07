El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, no escondió su desazón este martes por el duro adiós de su escuadra de la Copa Sudamericana 2023, en los Playoffs por el paso a octavos de final, con una humillante derrota por 5-1 ante el América MG.

El cuadro albo no logró defender en Belo Horizonte la ventaja de 2-1 conseguida en la ida, la semana pasada en el Estadio Monumental, y sumó un nuevo fracaso internacional -venía de quedar fuera de la Libertadores-.

A la hora del análisis, Quinteros esbozó una feroz autocrítica. “El equipo hoy se divide en dos. La faceta ofensiva, en que hicimos un gol y pudimos hacer dos o tres más, y defensivamente fuimos un desastre, muy mal”, dijo.

“Perdimos casi todos los duelos, no marcamos en el área, dejamos tirar el centro con facilidad, no vamos a cubrir los rebotes… Me da vergüenza como entrenador que el equipo haya defendido de esa manera”, agregó.

Continuando con lo ocurrido en el Estadio Raimundo Sampaio, el DT argentino-boliviano señaló que “ofensivamente se cumplió, pudimos hacer algo más y nos faltó en general y a nosotros como cuerpo técnico también nos faltó jerarquía internacional, porque cuando esperas poder jugar a tu mejor nivel individual y colectivamente nunca podemos lograrlo sobre todo de visitantes jugando en copas internacionales”.

“Nos pasó el año pasado en Sudamericana también, después de una ventaja nos hicieron cuatro goles, hoy nos hacen cinco. Es una deuda pendiente que tenemos”, complementó.

Además, Quinteros apuntó que “hoy jugamos un partido muy por debajo de nuestras actuaciones anteriores, aún en Copa Libertadores, fuimos a jugar contra Boca y se jugó mejor, fuimos a Colombia, Venezuela, y empatamos partidos que se pudieron haber ganado, pero hoy fue una vergüenza“.

“Me hago responsable porque soy el entrenador, no tuvimos responsabilidad y carácter para defender una ventaja o defender en duelos individuales, marcaciones, no hicimos un partido bueno defensivamente… Para esta clase de torneos no estamos preparados, hoy lo que sucedió me da vergüenza”, sentenció.

