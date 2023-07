Este viernes, Colo Colo sumó un nuevo refuerzo tras presentar oficialmente al volante chileno Pablo Parra. Desde el Puebla de la Liga MX, el chillanejo llega al elenco dirigido por Gustavo Quinteros para sumarse a la medular del ‘Cacique’, asegurando que llega al “más grande”, pese a su pasado en Universidad de Chile.

Acompañado de Alfredo Stöhwing (presidente del club) y de Daniel Morón (gerente deportivo), el formado en Ñublense se mostró orgulloso de fichar por el cuadro de Macul y, de entrada, se olvidó de su paso por la ‘U’.

“Lo voy a decir: ‘esto para mí es un sueño que se me esta haciendo realidad’. Siempre he sido hincha de Colo-Colo, mi familia entera y yo de chico también… Es el más grande, lo he sentido así toda mi vida”, manifestó el mediocampista.

Por su parte, el nuevo ’10’ de Colo Colo reveló por qué escogió dicho número y reveló quién es su principal ídolo del club: “El número lo elegí yo porque sé que tiene mucha historia. Yo también quiero sentirme con esa responsabilidad de usar la 10 en el equipo más grande de Chile… Mi ídolo era Matías Fernández. Mati fue un ídolo muy grande para mi cuando niño”.

Respecto de la posibilidad de contar para el seleccionador nacional Eduardo Berizzo en las futuras nóminas de la Selección Chilena, Parra fue enfático en señalar que su prioridad es el ‘Cacique’ y que estar enfocado en ello le dará chances de estar en el ‘Equipo de Todos’.

“Mi prioridad es rendir en el equipo y sé que si es así puedo estar más cerca de la selección, pero primero me enfoco en aportar, en hacer goles. Cuando uno juega y anda bien se te abren las puertas de la selección”, recalcó.