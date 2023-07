Material de análisis y sensaciones repartidas dejó lo que fue la victoria por 2-1 de Colo Colo ante América Mineiro en los play-offs de Copa Sudamericana. En tal sentido, Jorge ‘Mago’ Valdivia aprovechó su plaza de comentarista para respaldar a un jugador de los albos.

¿El apuntado? Damián Pizarro. El delantero, cuya falta de finiquito frente al arco es todo un tema en el Monumental, recibió el férreo respaldo del campeón de América con La Roja.

En diálogo con ESPN y tras el 2-0 del Cacique frente al conjunto brasileño, Valdivia analizó el desempeño y ahondó en las condiciones que muestra el atacante de 18 años.

“Todos hablamos de lo mismo, de la falta de gol de Damián Pizarro, pero es un jugador que aporta mucho y que se genera situaciones él sólo. Yo creo que lo más difícil en el fútbol, para un joven, sobre todo, es minimizar el tiempo y la toma de decisiones“, apuntó.

A su vez, el ‘Mago’ señaló que la mejora de dichas capacidades “se las va ir dando el competir internacionalmente, que es muy distinto al torneo nacional o al torneo juvenil”.

Antes de dar su veredicto respecto al formado en Macul, Valdivia apuntó que “a medida que él vaya incorporando toda la presión que viene sintiendo, el jugar contra equipos como Boca Juniors, jugar partidos internacionales, lo va a ir ayudando y lo va a acercar al gol”,

“Yo considero que (Damián Pizarro) no tiene ninguna posibilidad de salir del once titular de Colo Colo, pero ninguna”, sentenció.

