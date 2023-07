En un emotivo capítulo emitido este domingo, Esteban Paredes habló en ‘De tú a tú’ de Canal 13 sobre de su infancia, de su relación con sus hijos, de su momento actual tras su separación matrimonial y también, de su salud mental.

Repasando episodios personales y de su carrera como futbolista, el actual dueño y jugador de San Antonio Unido hizo una dura confesión respecto a su última etapa como atacante de Colo Colo, aseverando en los problemas psicológicos que sufrió.

“Se me juntó todo, porque íbamos a descender. Tuve una lesión, me infiltraron, y ahí me dio una taquicardia. Después de que nos salvamos me vino una angustia enorme por todo el peso de ser capitán, me empezaron a dar crisis de pánico y me traté con el psicólogo de Coquimbo Unido”, reconoció el eterno goleador acerca de cómo fueron sus vivencias durante 2020 y 2021, año en que el ‘Cacique’ se salvó de caer a la Primera B.

“Hoy en día las controlo, pero todavía las tengo de repente. Al estar solo pienso cosas y me falta un poco el aire, pero después se me pasa. Nunca conté esto”, reconoció.

En esa misma línea, el otrora delantero de La Roja reveló que, en sus tiempos libres, aprovecha de disfrutar con la compañía de sus hijos y además, de estudiar la Biblia desde hace un tiempo.

“Soy muy creyente, incluso estuve un tiempo estudiando la biblia. No diaria, pero si de repente me pongo leer algunas páginas para ir recordando“, finalizó.

Revisa las confesiones de Esteban Paredes junto Martín Cárcamo en ‘De tú a tú’ de Canal 13