El popular streamer argentino Osvaldo Armiento, conocido por su canal ‘El fútbol que me gusta’ en TikTok, ninguneó recientemente a Colo Colo por su actual desempeño en la Copa Libertadores.

En una charla con ‘La Cobra’, un famoso streamer de Twitch, el calvo influencer se refirió a las chances de Boca Juniors en el máximo certamen continental de clubes y allí apareció una reseña para los albos.

Armiento aseguró que el ‘Cacique’ no tiene el fútbol para llegar arriba en el torneo que ganó en el año 1991. “Boca con Colo Colo jugó bien el segundo tiempo y Colo Colo es un equipo serio”, le dijo de entrada ‘La Cobra’.

“Qué va a ser serio Colo Colo, déjate de joder. No lo viste jugar a Colo Colo, no tiene nada. (…) Para mí es más duro Sporting Cristal”, afirmó el streamer que ha dejado frases icónicas como “si esto no es el fútbol, el fútbol dónde está” a la hora de reaccionar al Brasil de 1970.

“Colo Colo tiene una Copa Libertadores”, le dice La Cobra posteriormente, a lo que Armiento le responde: “Pereira fue más que Colo Colo (para Boca)”.

Tras tres jornadas del Grupo F de la Copa Libertadores, Colo Colo se ubica en el tercer lugar con cuatro unidades y -1 de diferencia de gol, solo superando a Monagas de Venezuela (1).

El líder de la zona es Boca Juniors con siete puntos, seguido por Deportivo Pereira con cuatro positivos y 0 de diferencia de gol.

