Las críticas y la “cuota de ahorro” de Gustavo Quinteros en Colo Colo parece dar signos de agotamiento. Particularmente, las y los simpatizantes albos hicieron hincapié en la nula reacción de su equipo en la caída contra Boca Juniors por Copa Libertadores.

Al ser consultado por los mencionados motivos, el DT del Cacique fue franco y entregó unas sinceras declaraciones en conferencia de prensa.

“Es casi imposible revertir una situación así, yo creo que defendimos más que buscar el descuento. No tenemos jugadores preparados para jugar, tenemos muchas bajas, Moya y Lezcano no estaban para un partido de estas características (…), los cambios no eran para mejorar un rendimiento“, apuntó.

A su vez, Quinteros lamentó el error de Maximiliano Falcón, que a la postre, generó el segundo gol xeneize en contra de Colo Colo.

“Regalamos el segundo gol por un error infantil y le regalamos al rival la posibilidad de jugar once contra diez, cometimos errores tontos que terminan haciéndote perder el partido y no te da posibilidad de revertir”, dijo.

Por otra parte, el estratega rescató un “primer tiempo que se jugó muy bien” en Colo Colo y también, la actuación de Damián Pizarro.

“Me quedo con el primer tiempo hasta el error que nos costó el segundo gol. Es imposible analizar la expulsión, Boca jugó mucho mejor y tuvo todos los espacios, lo que quedaba era que no nos hicieran más goles. Cometer errores infantiles pasan la cuenta en los partidos internacionales“, sostuvo Gustavo Quinteros.