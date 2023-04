El plantel y el cuerpo técnico de Colo Colo explotó por los incidentes ocurridos en las tribunas durante el cruce con Monagas por Copa Libertadores: "Duele y molesta. Ojalá no nos sancionen"

El plantel y cuerpo técnico de Colo Colo reaccionó en las últimas horas a los violentos incidentes ocurridos en el Estadio Monumental, durante el encuentro entre los albos y Monagas de Venezuela por el Grupo F de la Copa Libertadores.

Hubo varios enfrentamientos entre barristas albos en las tribunas, incluso con presencia de armas blancas y piedras. Además, se informó de desórdenes posterior al encuentro afuera del recinto.

Y eso no fue todo. La hinchada prendió también una importante cantidad de bengalas, sobre todo en el segundo lapso, situación que llevó a la detención del encuentro en un par de ocasiones.

Desde los altoparlantes, incluso, se llamó a la calma a los hinchas. “Los estamos grabando, con esa actitud del público perjudican a Colo Colo en el Estadio Monumental”, se escuchó en más de una oportunidad.

Ante esto, el capitán albo Esteban Pavez declaró que “me duele, me molesta mucho. Cuando llegamos al camarín estábamos muy molestos, porque sabemos lo importante que es jugar con público. Con Fortaleza ya nos pasó y no es una excusa, pero nos gusta jugar con nuestra gente”.

“Esperemos que no nos sancionen, me duele y el camarín está muy molesto por esto…. es una lástima porque manchó el resultado”, añadió.

En tanto, el entrenador Gustavo Quinteros también condenó los desórdenes. “Lamentablemente, hay un grupo pequeño que para mí no son hinchas del club, sino que vienen a perjudicar, viene a intentar no sé qué (…) No favorecen al equipo ni a la institución”, dijo.

“Los verdaderos hinchas son los que apoyan para estar con el estadio lleno. Es un grupito muy pequeño de gente, que hacen problemas a todo, esperamos que la justicia los identifique y eliminarlos de los partidos”, agregó molesto.

Por último, el arquero Brayan Cortés se mostró indignado. “Una lástima. Nos encanta jugar con la gente, los verdaderos hinchas siempre están ahí, pero me calienta que pase esto, que no ayuda en nada. Ojalá no pase nada”, señaló.

“La verdad es que ya es tema, ojalá sean pocos… para nosotros es importante su apoyo y ojalá no nos sancionen. No nos desconcentra, son pocos hinchas los que ensucian, ojalá tomen conciencia para que no se vuelva repetir”, sentenció.

Estos incidentes podrían terminar en sanciones para el ‘Cacique’. Colo Colo arriesga jugar sin público sus próximos cruces como local en Copa Libertadores.

El siguiente desafío copero del vigente campeón del balompié nacional en casa es el 3 de mayo ante Boca Juniors.

